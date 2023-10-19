Пьяный россиянин ранил ножом трех посетителей магазина В Челябинске задержали мужчину, ранившего ножом трех посетителей магазина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Челябинске пьяный мужчина пришел в магазин и ранил трех посетителей ножом, после чего ушел с места нападения, сообщает в Telegram МВД России по Челябинской области. Все пострадавшие — две девушки и молодой человек — были госпитализированы. Нападавшего задержали.

В результате проведенного комплекса мероприятий оперативники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. <...> Задержанный 42-летний злоумышленник находится в отделе полиции «Калининский» УМВД России по Челябинску, с ним работают оперативники уголовного розыска, — рассказали в МВД.

По данным 74.RU, нападение произошло в магазине сети «Красное и белое» на улице братьев Кашириных в Челябинске. Известно, что ранее мужчина был судим за разбой.

Ранее сообщалось, что помилованный боец ЧВК «Вагнер» в ходе ссоры напал с ножом на своего соседа в Сочи. В отношении него возбудили уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ).

До этого сообщалось, что в Кемеровской области бывший боец ЧВК «Вагнер» напал с ножом на двух знакомых во время застолья. Пострадавших госпитализировали, в каком они состоянии, не уточняется.