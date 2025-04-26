Пьяный автослесарь устроил тест-драйв автобуса и разбил пять легковушек В Нижнем Новгороде пьяный водитель автобуса повредил пять легковых автомобилей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Автослесарь из Нижнего Новгорода после ремонта автобуса решил проверить качество выполненной работы и исправность транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по региону. Мужчина 2000 года рождения сел за руль, после чего разбил пять припаркованных легковых автомобилей.

Автослесарь 2000 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после ремонта автобуса, решил протестировать качество выполненной работы и проверить исправность транспортного средства. Он сел за руль и, управляя отремонтированной техникой, совершил наезд на припаркованные автомобили, — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, в результате никто не пострадал. В отношении автослесаря составлен административный протокол. В МВД призвали граждан сообщать в экстренные службы обо всех случаях управления транспортом в нетрезвом виде.

Ранее в Ленинградской области пьяный водитель сбил сотрудника ГАИ и попытался скрыться во дворах, однако состояние не позволило ему это сделать. За рулем находился 34-летний мужчина. Нарушитель покинул автомобиль и попытался скрыться бегом, но его задержали и доставили в отдел полиции. В отношении дебошира возбуждено уголовное дело.