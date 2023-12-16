Пьяный астраханец избил табуретом мать и запер ее в горящей квартире

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пьяный житель Астрахани табуретом избил свою мать, а после запер ее в горящей квартире, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, пенсионерка скончалась спустя несколько дней в больнице от сильных ожогов.

Как пишет канал, 41-летний Алексей Р. повздорил со своей 80-летней мамой, начал громко на нее кричать и избил попавшим под руку стулом. Отмечается, что после этого мужчина поджег диван, ушел из квартиры и запер за собой дверь, оставив пожилую женщину внутри.

SHOT выяснил, что спасти женщину попытались соседи, которые и вызвали пожарных, пенсионерку госпитализировали с сильными ожогами. Согласно информации канала, в отношении сына возбудили дело по статье «Убийство», ему грозит до 20 лет тюрьмы. До этого его судили за кражу, передает канал.

Ранее в Уфе арестовали подозреваемого в нападениях на жителей города. От действий злоумышленника пострадали как минимум четыре человека, одна из пострадавших — пожилая женщина — скончалась. На суде Алмаз Гимадеев объяснил, что принял пенсионерку за агрессивного наркомана и ударил ножом. Он рассказал, что женщина стояла в черной куртке, с распущенными волосами, и подумал, что это высокий молодой человек. Подсудимый попросил прощения у родственников погибшей.