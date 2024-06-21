Пьяные женщины в пляжной одежде разбили девочке лицо до крови Избившие подростков на улице пьяные женщины заинтересовали прокуратуру

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Волгограде 18 июня группа женщин в состоянии алкогольного опьянения набросилась с кулаками на компанию подростков, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Местные жители отмечают, что одной девочке разбили лицо до крови, передает портал V1.RU.

Эти недоженщины шли по ЖК в пляжной одежде, пьяные, матерились громко, орали, ребята и девочка на телефон просто сидели с телефонами, эти недоженщины подумали, что снимают их, и накинулись на детей. Ребята сначала убежали, а девочка не успела, они ее избили, лицо в крови было, мальчишки вернулись заступиться, — рассказали местные жители.

В прокуратуре уточняют, что инцидент произошел в районе дома №18 на улице Санаторной. На кадрах с места происшествия видно, что подростки отбиваются от агрессивных женщин, а одна из них хватает мальчика за волосы.

Прибывшим на место сотрудникам полиции 15-летняя девочка сообщила, что во время прогулки с 16-летним другом у них возник конфликт с несколькими неизвестными им женщинами, которые вели себя агрессивно и начали применять к подросткам физическую силу, — рассказали в надзорном ведомстве.

Ранее сообщалось, что в городе Советске Калининградской области женщина в красной куртке напала на подростка и отняла у него сумку с мобильным телефоном и банковской картой. 12-летний мальчик обратился к полиции, и те задержали по горячим следам 26-летнюю подозреваемую.