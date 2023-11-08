Пьяные россияне избили приехавшую на вызов бригаду скорой помощи В Волгограде пьяные супруги вызвали бригаду скорой помощи и избили медиков

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Волгограде выясняют обстоятельства нападения на бригаду скорой помощи пьяных супругов, которые сами вызвали медиков, но после получения необходимой помощи набросились на них с кулаками, пишет v1.ru. После случившегося потерпевших осмотрели их коллеги. Буйной парой заинтересовалась полиция.

Молодые специалисты, среди которых были женщина-врач и фельдшер скорой медицинской помощи, приехали на вызов. Бригаду вызвали супруги, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения. После осмотра и оказания помощи они напали с кулаками и оскорблениями на молодых докторов, — рассказал работник клинической станции скорой медицинской помощи.

Ранее в Нижневартовске уроженец Таджикистана избил медика в частной клинике после того, как тот осмотрел его жену, пришедшую на прием в хиджабе. Ворвавшись в кабинет, супруг поинтересовался, любит ли тот «смотреть на женские животики» и принялся наносить удары.

Мужчина убежден, что врач сделал девушке комплимент и пошутил над исламской одеждой, а потому отказался извиняться. В свою очередь пострадавший отметил, что ему и ранее приходилось осматривать мусульман, но таких проблем не возникало. По факту избиения было возбуждено уголовное дело.