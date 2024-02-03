Пьяные пассажиры устроили дебош на борту и подрались в транзитном автобусе Пассажиры обвинили «Уральские авиалинии» в бездействии из-за дебоширов на борту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пьяные пассажиры, летевшие рейсом авиакомпании «Уральские авиалинии» из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, устроили дебош в самолете и подрались в транзитном автобусе. Очевидцы пожаловались порталу E1.RU, что мужчины шумели, распивали алкоголь и курили электронные сигареты, но члены экипажа на это никак не реагировали и продолжали подливать им напитки. Представители перевозчика заявили изданию «Подъем», что эта информация не соответствует действительности.

Члены экипажа «Уральских авиалиний» вместо того, чтобы попытаться урезонить пьяных дебоширов, все три часа полета только подливали им алкоголь. Бортпроводников не смущал ни громкий мат, ни курение электронных сигарет прямо в салоне самолета. Жалобы пассажиров «тактично» были оставлены без внимания, — рассказала очевидец E1.RU.

Отмечается, что после посадки дебоширы продолжили вести себя вызывающе, а затем подрались в транзитном автобусе. Очевидцы сообщили, что экипаж продолжал это игнорировать.

В полиции заявили, что сотрудники авиакомпании не обращались к ним с жалобами. Несмотря на это, возмутителей спокойствия оштрафовали на 1000 рублей каждого за мелкое хулиганство. Ими оказались 30-летний и 22-летний уроженцы Приморского края.

«Подъем» связался с представителями перевозчика. Там заявили, что алкоголь дебоширам не продавали и слова очевидцев не соответствуют действительности. В пресс-службе подчеркнули, что по данному факту проводится расследование.

1 января утренний рейс из пермского аэропорта в Сочи оказался под угрозой срыва из-за буйного пассажира на борту лайнера. Один из пассажиров находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно. На место вызвали сотрудников полиции, одному из которых дебошир угрожал расправой.