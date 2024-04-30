Пьяные норильчане сняли на камеру стрельбу из окна В Норильске задержали двух мужчин за стрельбу из открытого окна

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двое жителей города Норильска открыли огонь из пистолета из открытого окна квартиры многоэтажного дома на Ленинском проспекте, сообщило Главное управление МВД России по Красноярскому краю. Они также сняли стрельбу на камеру. По информации Telegram-канала Kras Mash, молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения. Обоих норильчан задержали.

В ходе мониторинга сети Интернет полицейскими была обнаружена запись, на которой зафиксировано, как двое молодых людей по очереди стреляют из открытого окна. Сотрудники уголовного розыска ОП №1 ОМВД России по городу Норильску установили личности участников инцидента, которые были задержаны и доставлены в полицию для дальнейшей проверки, — говорится в публикации.

По данным регионального МВД, стрелявшими оказались приятели 2001 года рождения. Правоохранителями был изъят пистолет. Предполагается, что он был охолощенный, оружие направлено на экспертизу.

В опубликованном каналом ролике молодые люди по очереди стреляют из пистолета. Один из них сказал, что он пьян. После стрельбы его приятель признался, что у него «кайфовые ощущения».

Ранее в поселке Мара-Аягъы произошло нападение вооруженных преступников на наряд ДПС МО МВД России «Карачаевский». Главное управление МВД по Карачаево-Черкесской Республике опубликовало кадры с места происшествия.