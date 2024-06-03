Пьяные мужчины устроили потасовку со стрельбой в Балашихе В Балашихе два нетрезвых мужчины устроили стрельбу и были задержаны полицией

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В Балашихе два пьяных мужчины устроили потасовку со стрельбой, пишет «360» со ссылкой на очевидца происшествия. Уточняется, что полиция их уже задержала.

По данным издания, инцидент произошел в ЖК «Пехра» на улице Яганова. Нетрезвые мужчины ходили по улице вдоль жилого комплекса и цеплялись к людям, и к мужчинам, и к женщинам. У одного из задержанных был пистолет. Потасовка с одним из жителем ЖК дошла драки и стрельбы.

Одного жильца, причем старше его по возрасту, он ударил возле лифта, тот сбежал от него, сел в машину, а он выстрелил в лобовое. Водитель тогда уехал с места, а он побежал за машиной, — поделился очевидец.

На место происшествия приехали правоохранители, однако это никак не смутило стрелка. Он также продолжил ругаться и угрожать сотрудникам полиции.

В присутствии полицейских он угрожал его жизни и здоровью, говорил: «Я все равно узнаю, где ты живешь, все равно тебя найду и приду». Он живет в этом ЖК, в этом же подъезде, — добавил очевидец.

Отмечается, что одному из задержанных 30 лет, другому 44 года. Стреляли они из травматического пистолета.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали несовершеннолетнего молодого человека, подозреваемого в покушении на двойное убийство в подмосковной Балашихе. Несовершеннолетний на почве ревности с помощью ножа по типу мачете ранил 18-летнюю девушку и 25-летнего мужчину. Подросток не довел свой преступный умысел до убийства по независящим от него причинам.