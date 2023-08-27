Пьяные красноярцы до смерти избили киркой прохожего

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Четыре жителя Красноярского края в состоянии алкогольного опьянения убили прохожего с использованием кирки и ножа, сообщили в пресс-службе МВД России. После этого они покалечили еще двух человек и скрылись с места происшествия.

Четверо мужчин, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, на почве внезапно возникших неприязненных отношений с использованием кирки и ножа причинили телесные повреждения мужчине 1992 г. р., от которых он скончался на месте происшествия, а также мужчине 1996 г. р. и женщине 1998 г. р., после чего с места происшествия скрылись, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в одном из микрорайонов города Шарыпово. Сотрудники МВД России задержали подозреваемых по горячим следам. В ходе допроса они выяснили, что между двумя компаниями произошел конфликт.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что следственными органами было принято процессуальное решение. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее два жителя Якутска застрелили отца, разозлившегося на них из-за компьютерных игр. Обвиняемые использовали охотничье ружье и карабин TG2. Один из наследников выстрелил в мужчину пять раз, второй — четыре. Он погиб на месте.