Пьяного потомка императора Николая II задержали за рулем «Лады» в Кузбассе В Кузбассе пьяный водитель представился потомком Николая II

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Остановленный за пьяную езду 68-летний житель Кемеровской области представился полицейским потомком императора и заявил, что готов показать документы, которые подтверждают их родство. Однако это не помогло – теперь мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав до двух лет, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

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