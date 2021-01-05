Пьяного пассажира сняли с самолёта во Владивостоке за дебош

https://static.news.ru/photo/f9bcd4da-4f58-11eb-920d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Командир самолёта, вылетающего из Владивостока в Красноярск, снял с рейса нетрезвого пассажира, устроившего дебош. Об этом рассказал начальник отделения информации управления МВД на транспорте по Дальнему Востоку Ольга Мироненко.

Полицейские получили вызов от командира воздушного судна и попытались сопроводить 34-летнего жителя Красноярского края в дежурную часть для составления административных протоколов.

Проходя через посадочный рукав выхода к самолёту, дебошир стал выражаться нецензурной бранью и оскорблять сотрудников транспортной полиции, после чего умышленно нанёс себе телесные повреждения, — цитирует Мироненко РИА Новости.

Она добавила, что после оказания медицинской помощи правонарушитель был доставлен в дежурную часть. При этом он отказался от медицинского освидетельствования.

В отношении правонарушителя составлены протоколы об административных правонарушениях за мелкое хулиганство), появление в общественных местах в состоянии опьянения и невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения. Дебоширу грозит административный арест сроком до пятнадцати суток и административный штраф до 30 тысяч рублей. Кроме того, публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей грозит дебоширу наказанием в виде исправительных работ на срок до одного года.

Ранее, как писал NEWS.ru, пьяный пассажир напал на бортпроводника во время посадки на рейс Москва — Киров в столичном аэропорту Внуково. Дебошир был задержан, а сотруднику авиакомпании потребовалась медицинская помощь.