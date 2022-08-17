Пьяного мужчину в ластах задержали в метро Петербурга

Фото: Nick White/moodboard/Global Look Press

Полицейские задержали пьяного мужчину в ластах на станции метро Парнас в Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен». Позже в Сети появилось видео, где задержанного в ластах выводят из транспорта сотрудники правоохранительных органов.

Мужчину в ластах в состоянии алкогольного опьянения задержали четыре дня назад на станции метро Парнас. Он был передан полиции, — сказала собеседница агентства из ГУП.

В ночь на 29 июля 40-летний Алексей Ратников разбил окно цокольного этажа и залез в храм Христа Спасителя в Москве, после чего прошел в подворье, размотал пожарные гидранты и открыл воду. В итоге в храме затопило коридоры двух этажей, а также администрацию фонда, подворье и малую библиотеку.

При выходе из храма мужчина был задержан и заявил, что в здание его «кто-то послал». На него завели административный протокол, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Вандализм».