Пьяная женщина разгромила могилы бойцов СВО в российском регионе Жительница Владикавказа осквернила могилы бойцов СВО

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Жительница Владикавказа предстанет перед судом за погром на могилах участников специальной военной операции, сообщили в региональном управлении СК России. Отмечается, что в момент инцидента женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ей грозит арест на срок до трех месяцев.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 244 УК РФ (осквернение мест захоронения), — говорится в сообщении.

По данным ведомства, инцидент произошел ночью в начале февраля этого года. Обвиняемая проникла на территорию «Аллеи героев» Восточного кладбища города Владикавказа, разбросала ритуальные венки и вазы с цветами, «пренебрегая нравственными нормами».

В ноябре прошлого года могилы участников СВО разгромили в Челябинской области. Злоумышленники порезали 25 флагов России и ЧВК, подожгли венки на могиле заведующего отделением реанимации Миасской больницы, который уехал на фронт в качестве военного медика. Полиция возбудила дело.

Ранее сообщалось о возросшем количестве могил воевавших на Украине военных на европейских кладбищах. Новые захоронения появляются в Польше, Франции и других странах Европы. До этого в Минобороны России сообщили, что за время СВО российские силы ликвидировали 5962 иностранных наемника. Наибольшее число уничтоженных «солдат удачи» являются гражданами Польши — 1497 человек.