Пьяная женщина пыталась задушить 13-летнего сына в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Санкт-Петербурга в состоянии алкогольного опьянения едва не убила своего 13-летнего сына, пишет РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник. По данным издания, ребенок сам обратился за помощью к медикам, которые диагностировали у него ушиб и кровоподтеки на шее.

После оказания помощи подростка отпустили. Его состояние оценивается как удовлетворительное, — сказал информатор.

Инцидент произошел вечером 8 октября. Безработная женщина 50 лет в нетрезвом состоянии набросилась на ребенка и стала душить. Каким образом мальчику удалось вырваться не уточняется. После обращения пострадавшего в травмпункт врачи сообщили о происшествии в полицию. Правоохранители задержали горожанку, которая и в этот момент была пьяной. В отношении женщины составили административный протокол по статье о побоях.

Ранее трагедия случилась в Смоленской области. Семимесячный ребенок попытался выбраться из кровати, но застрял головой между деревянных прутьев и задохнулся. Где в этот момент находились родители неизвестно. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали случившегося, возбуждено уголовное дело.

В подмосковных Люберцах двое малолетних детей погибли при пожаре в частном доме. Установлено, что они остались без присмотра, поскольку мать ушла по своим делам. Следственный комитет по региону выясняет обстоятельства происшествия.