Пьяная угонщица без прав попалась после просьбы открыть багажник В Иркутске пьяная девушка без прав угнала автомобиль Toyota

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Девушка без водительских прав угнала автомобиль Toyota Premio в Иркутске, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Ведомство также опубликовало кадры беседы сотрудников ДПС с 23-летней нарушительницей. Угонщицу доставили в отделение полиции.

За рулем иномарки находилась девушка. Водительского удостоверения и документов на автомобиль у нее не оказалось. Усомнившись в ее трезвости, полицейские предложили пройти процедуру освидетельствования, которая подтвердила состояние опьянения. Девушку доставили в отдел полиции, — говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудникам ДПС показалось странным поведение девушки, которая ошиблась при переключении коробки передач и не смогла открыть багажник машины. Когда ее доставили в отделение, поступило сообщение об угоне автомобиля, которым управляла иркутянка.

Выяснилось, что нарушительница и ее подруга познакомились с владельцем автомобиля и его приятелем, после чего они уехали на машине. Находившаяся за рулем уже была судима за угон. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Калининграде 33-летний мужчина угнал автомобиль Nissan Sunny. По данным УМВД, он не хотел возвращаться домой пешком. Задержанный оказался причастным еще и к грабежу. Следствие установило, что спустя три дня после угона он открыто похитил продукты питания в одном из сетевых магазинов.