Пьяная ссора на переправе через Волгу закончилась убийством Лодочника из Волгограда заподозрили в убийстве во время пьяной ссоры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителя Волгограда задержали по подозрению в убийстве мужчины, которого он переправлял на лодке на другой берег Волги, говорится в сообщении регионального Следственного комитета. В отношении 20-летнего лодочника возбуждено уголовное дело.

Предварительно установлено, что 12 августа 2023 года в вечернее время на лодочной станции на берегу реки Волга в Красноармейском районе Волгограда между потерпевшим и 20-летним молодым парнем произошел конфликт, связанный с перевозкой 46-летнего мужчины и его компании друзей на лодочном такси, которым управлял подозреваемый и его отец. В ходе конфликта фигурант, используя нож, нанес им около 4 ударов в различные части тела оппонента, — говорится в сообщении.

Ранее мужчина в Ростове-на-Дону взял в заложники собутыльника-африканца. На место инцидента прибыла полиция, она задержала ростовчанина и отпустила его темнокожего знакомого. Отмечается, что когда приехала полиция, он угрожал правоохранителям ножом.

Также стало известно, что в Омске судимый за изнасилование и убийство заключенный взял в заложники медсестру и изнасиловал ее на рабочем месте. Инцидент произошел в лечебно-исправительной колонии № 2 на улице Поселковой. Вечером 3 августа 36-летний заключенный, отбывающий 18 лет за тяжкие преступления, сказал охраннику, что ему плохо, и попросился в медицинскую часть.