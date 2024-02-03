Пьяная россиянка села за руль, протаранила 12 автомобилей и попала на видео Пьяная жительница Новосибирска протаранила 12 автомобилей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Жительница Новосибирска разбила 12 автомобилей на парковке, сообщает портал ingopro54.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По версии сотрудников Госавтоинспекции, сидевшая за рулем 45-летняя женщина была пьяна.

На кадрах с места инцидента заметно, как россиянка открывает дверь машины, затем спустя непродолжительное время закрывает ее и двигается вперед. Автомобиль заносит, и он врезается в другие средства передвижения, которые стоят на остановке.

По словам местных жителей, полицейские оперативно прибыли на место. Во время общения с правоохранителями женщина не сразу смогла выбраться из машины из-за выпитого ранее алкоголя. В отношении нее составили административный протокол по статье об управлении автомобилем в состоянии опьянения.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что помощница судьи окружного суда Салехарда протаранила автозак с включенными проблесковыми маячками, транспортировавший подозреваемых в убийстве. По данным канала, 28-летняя девушка не пропустила служебный автомобиль на перекрестке. Как уточняет SHOT, в результате аварии пострадала только помощница судьи, у нее диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. SHOT передает, что конвою и заключенным пришлось ждать новую машину для транспортировки, по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.