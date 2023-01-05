Пьяная пациентка напала на фельдшера скорой помощи в Саратовской области СК начал проверку после нападения пьяной пациентки на фельдшера скорой помощи в Саратовской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следствие проводит проверку после нападения пьяной пациентки на фельдшера скорой помощи в Балаково Саратовской области, сообщили в региональном управлении СК РФ в Telegram. В комитете уточнили, что инцидент произошел сегодня, 5 января, в квартире пациента. Следователи дадут юридическую оценку действиям россиянки, напавшей на сотрудницу скорой помощи.

По факту нападения на сотрудника скорой медицинской помощи проводится доследственная проверка. По предварительным данным, 5 января 2023 года женщина, находясь в алкогольном опьянении по месту жительства в квартире по улице Заречной города Балаково, применила насилие в отношении сотрудницы скорой медицинской помощи, — сказано в сообщении.

Ранее министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин сообщил, что в Саратове фельдшер скорой помощи получила травмы в результате нападения нетрезвого пациента. Инцидент произошел вечером 1 января на Московском шоссе. Медика госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

В сентябре в Армавире 49-летний мужчина ворвался с ножом в кабинет уролога и нанес медику десять ударов. Очевидцы остановили нападавшего, после чего он попытался покончить с собой. В итоге злоумышленника задержали сотрудники полиции. Пострадавший медик был госпитализирован.