Пьяная мать забила насмерть годовалого сына в ХМАО

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В Лангепасе 39-летняя женщина нанесла не менее шести ударов по голове 11-месячному сыну, будучи пьяной, отчего мальчик скончался, сообщает управление Следственного комитета по ХМАО. Издание «Мегаполис ЮГРА» уточняет, что ЧП произошло в местном общежитии, а

1 декабря 2023 года в вечернее время, обвиняемая, 1984 года рождения, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в одном из помещений жилого дома № 74 по улице Ленина в городе Лангепасе, нанесла множественные удары руками в область головы своему малолетнему сыну, отчего последний скончался на месте преступления, — сообщили в Следкоме.

В конце ноября сообщалось, что мать из Псковской области, жившая несколько месяцев с трупами своих детей, скрывала их смерть, чтобы не потерять пособия от государства. Тела пролежали в квартире три месяца, прежде чем их обнаружила старшая родственница. При этом младший сын женщины, которому исполнился год, и вовсе не был нигде зарегистрирован. Она стала скрывать мальчика, как только его родила. При этом утверждается, что она выпивала даже во время беременности. На допросе подозреваемая путалась в показаниях: сперва заявила, что ее дети умерли во сне, а после сказала, что заморила их голодом.