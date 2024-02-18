Пьяная мать посадила 16-летнего сына за руль, чтобы поехать за выпивкой В Тюменской области задержан везший мать за выпивкой подросток

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В селе Вагай Тюменской области автоинспекторы остановили автомобиль, которым управлял 16-летний подросток, везший пьяную мать за алкоголем, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД. По данным правоохранителей, подростка привлекли к административной ответственности за езду без прав.

Автоинспекторы остановили автомобиль ВАЗ 2105 под управлением подростка на ул. 4-й Березовской. Права управления транспортом несовершеннолетний водитель не имеет. Мать-пассажирка пояснила, что она из-за нетрезвого состояния не могла ехать сама и попросила сына свозить ее за алкоголем в придорожное кафе, — говорится в сообщении.

Отмечается, что мать мальчика также привлекли к административной ответственности за передачу управления транспортным средством лицу без водительских прав. Машину эвакуировали на спецстоянку.

Ранее в подмосковных Химках 15-летний подросток угнал автомобиль у отца и врезался в автобусную остановку. В результате происшествия пострадали четверо рабочих, которые занимались ремонтом. Двоим из них потребовалась госпитализация.

До этого в Калининграде несовершеннолетний сел за руль отцовского автомобиля и во время движения задним ходом выпал из открытой двери транспортного средства и получил травму. 12-летний школьник повредил ногу, но при этом кость осталась целой.