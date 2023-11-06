Пьяная компания раздробила череп админу компьютерного клуба в Ростове В Ростове-на-Дону жестоко избили администратора компьютерного клуба

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ростове-на-Дону группа молодых людей жестоко избила администратора одного из компьютерных клубов, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. Пострадавшего госпитализировали с раздробленным черепом. Нападавшие разыскиваются.

Конфликт завязался еще 29 октября в компьютерном центре на проспекте Космонавтов. В заведение пришла компания, которая кидалась джойстиками и громко ругалась. Администратор попросил посетителей покинуть помещение, на что в ответ один из них накинулся с кулаками на работника клуба. Пострадавший сразу обратился в правоохранительные органы.

Накануне нападавший снова пришел в клуб и потребовал забрать заявление из полиции, а после отказа жестоко избил администратора. Молодого человека госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга и травму глаза.

Ранее в подмосковном Серпухове группа подростков избила молодого человека в черной одежде, приняв его за сторонника субкультуры «ЧВК Редан». Личности всех участников драки установлены, против их родителей составлены административные протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию.