Пьяная компания открыла стрельбу на детской площадке в Новосибирске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания пьяных людей открыла стрельбу на детской площадке в Кировском районе Новосибирска. Как сообщает «АСТ-54», хулиганы прогнали 10-летних ребят с лавочки, угрожая им пистолетом. Местные жители вызвали наряд полиции, однако сотрудники правоохранительных органов прибыли лишь спустя 45 минут после звонка.

На Покрышкина, 1, компания пьяных людей открыла стрельбу из пистолета около детской площадки и прогнала маленьких детей около 10 лет с лавочки, наставляя пистолет им в головы. Полицейские были вызваны моментально, но наряд прибыл лишь спустя 45 минут. В диспетчерской объяснили, что они не отвечают за скорость подачи заявки, — сказано в сообщении.

Позднее в ГУ МВД по Новосибирской области опровергли сообщение о том, что полиция прибыла лишь спустя 45 минут после вызова. На сайте ведомства отмечается, что полицейским удалось установить личность мужчины, открывшего стрельбу на детской площадке. У него изъяли шумовой пистолет.

Проводятся мероприятия по установлению остальных участников произошедшего. На основании собранных материалов будет принято решение в соответствии с законодательством, — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Кировском районе Санкт-Петербурга неизвестный обстрелял автобус и скрылся. Инцидент произошел вечером 28 июля. У остановки рядом с перекрестком проспекта Народного Ополчения и улицы Счастливой неизвестный обстрелял ЛиАЗ, следовавший по маршруту № 114. Пассажиры обратили внимание на звук бьющегося стекла и стали оглядываться по сторонам, однако стрелок остался незамеченным.