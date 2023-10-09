Пьяная екатеринбурженка выпала из окна и сломала ноги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Екатеринбурга выпала из окна и сломала ноги, сообщает издание E1.RU. По словам очевидцев, она пыталась догнать своего парня или подростков, которым угрожала вызовом полиции за то, что те сидели в подъезде.

Инцидент произошел вечером 8 октября. До приезда скорой помощи пострадавшей оказывали помощь прохожие. Один из свидетелей утверждает, что девушка была в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее нетрезвая жительница Магнитогорска попыталась затащить к себе домой чужого ребенка, с которым ехала в лифте. Полиция составила на женщину протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, так как у нее самой дома был маленький ребенок, однако за странное нападение в лифте она никакого наказания не понесла.

В Ростовской области пьяные женщины избили спасателя. Отдыхающие решили поиграть со спасательным оборудованием и сломали аптечку. Мужчина сделал им замечание. В ответ на это женщины набросились на спасателя. У пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму.

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