Пьяная драка с бортпроводником может обернуться колонией для россиянина Магаданца осудят за хулиганство и драку с бортпроводником в самолете

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Транспортные прокуроры направили в суд уголовное дело против 37-летнего жителя Магадана, который устроил дебош на борту самолета, сообщает Дальневосточная прокуратура. В ведомстве отметили, что мужчина неадекватно вел себя в ходе рейса из Москвы и дрался с бортпроводниками. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения на борту самолета, <...> препятствовал работе членов экипажа и громко выражался грубой нецензурной бранью. В ответ на <...> требования бортпроводника о прекращении противоправных действий причинил последнему телесные повреждения, — говорится в сообщении.

Согласно данным прокуратуры, инцидент произошел в декабре 2023 года на борту самолета, который следовал из Москвы в Магадан. Мужчину обвиняют в хулиганстве и сопротивлении лицу, пресекающему нарушение общественного порядка.

Ранее авиакомпания «Победа» сняла с рейса пассажира с лишним весом, который должен был лететь 27 февраля из Барнаула в Москву. После этого транспортная прокуратура начала проверку в отношении перевозчика. Пассажир ругал проводников и отказывался пересесть на другое место, где ему могли предоставить удлинитель ремня.