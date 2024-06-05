ПВО защитила приграничный регион от украинского дрона Минобороны РФ: БПЛА уничтожили в Белгородской области

Фото: МО РФ

ПВО сбила украинский дрон в Белгородской области, сообщило Минобороны РФ. БПЛА был самолетного типа, им пытались атаковать объекты на территории России, отметили в военном ведомстве.

Около 12:15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — сообщило министерство.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, утром 5 июня под удар попало село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа: беспилотник сбросил три взрывных устройства. Пострадавших нет, серьезно повреждены два частных жилых домовладения и одно административное здание. В самом Белгороде утром звучала воздушная тревога.

31 мая Белгород выбрали победителем Всероссийского конкурса МЧС «Мой город — без опасностей», соответствующую награду вручили начальнику Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ГОЧС) Белгорода Николаю Лебедеву. Жюри отдельно отметило качество и развитие белгородской системы оповещения населения.