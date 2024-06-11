ПВО заметила воздушную цель в небе над Белгородщиной МО России: средства ПВО сбили один беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинские вооруженные силы предприняли попытку атаки на Белгородскую область в 13:00 по московскому времени, противник использовал беспилотный летательный аппарат самолетного типа для удара по объектам в регионе, сообщили в Министерстве обороны России. Дежурные средства противовоздушной обороны успешно отразили нападение.

Около 13:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — заявили в министерстве.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об увеличении числа пострадавших от подрыва мины в Шебекино. По его словам, травмы получили уже пять человек. Один из местных жителей самостоятельно обратился в центральную районную больницу.

До этого пресс-службе правительства Ярославской области сообщила об атаке украинских беспилотников на инфраструктурные объекты. Нападение было предотвращено подразделениями Министерства обороны совместно с силовыми структурами региона.