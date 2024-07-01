ПВО ВС РФ над российским городом сбило пять целей Развожаев: в Севастополе и в Балаклавском районе уничтожили пять воздушных целей

Фото: МО РФ

Пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией и в Балаклавском районе, люди не пострадали, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Ранее в городе объявили воздушную тревогу. Сообщалось о работе ПВО.

По уточненной информации пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией и в Балаклавском районе. Никто из людей не пострадал, — написал Развожаев.

Ранее Развожаев предупредил, что в городе работает сигнал воздушной тревоги. Он посоветовал людям, находящимся в многоквартирных домах, плотно закрыть все окна и ни в коем случае к ним не подходить. Также горожан попросили перекрыть газ и воду, отключить электричество и укрыться в комнате с несущими стенами.

9 июня ВСУ за сутки выпустили по шести районам и двум городам Белгородской области 143 снаряда. Регион атаковали не менее 49 беспилотников, с них было сброшено три взрывных устройства. За отчетный день повреждения выявлены в трех квартирах, 19 частных домах, 25 автомобилях, двух административных зданиях, храме и двух складских помещениях, отметил Гладков.