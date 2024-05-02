ПВО уничтожила украинский беспилотник в небе над Белгородской областью МО РФ: над Белгородской областью уничтожен украинский БПЛА

Фото: МО РФ

Над территорией Белгородской области дежурными средствами ПВО уничтожен беспилотный летательный аппарат, говорится в официальном Telegram-канале Минобороны России. Атаку пресекли около 11:25.

Около 11:25 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска атаковали регион дронами-камикадзе. Один из вражеских беспилотников влетел в торговую точку, другой повредил кровлю хозпостройки частного дома. По словам губернатора, в обоих случаях обошлось без пострадавших.

До этого Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины направили беспилотники как минимум в четыре российских региона в ночь на 1 мая. По данным ведомства, три беспилотных летательных аппарата противника средства противовоздушной обороны сбили в небе над Воронежской областью и еще по одному — над Рязанской, Белгородской и Курской областями.