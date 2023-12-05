ПВО уничтожила еще четыре украинских беспилотника над Азовским морем

Фото: Минобороны РФ

Дежурные средства ПВО уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины над акваторией Азовского моря, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Еще два БПЛА были перехвачены.

5 декабря т. г. около 6:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожено и еще два перехвачено над акваторией Азовского моря, — отметили в пресс-службе.

До этого в ведомстве сообщили, что этой ночью дежурные средства ПВО уничтожили 22 беспилотника ВСУ над Крымом и Азовским морем. Еще 13 дронов были перехвачены.

Ранее в Ростехе заявили, что в зоне специальной военной операции на Украине проводятся испытания новых разведывательно-ударных беспилотников, созданных концерном «Калашников». Эти беспилотники в настоящее время находятся в процессе апробации в условиях реальных боевых действий.

Министерство обороны Великобритании до этого высоко оценило эффективность российских беспилотников-камикадзе «Ланцет», назвав их лучшим оружием из арсенала армии РФ. По словам специалистов ведомства, они демонстрируют высокую эффективность в зоне проведения специальной военной операции на Украине.