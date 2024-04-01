ПВО уничтожила два беспилотника ВСУ над российским регионом МО: ПВО уничтожила два беспилотника ВСУ над территорией Белгородской области

Фото: МО Украины

Средства ПВО России сбили еще два украинских дрона самолетного типа над Белгородской областью, сообщила пресс-службы Минобороны России. Там отметили, что попытка совершить атаку была пресечена 1 апреля около 22:15 мск.

1 апреля около 22:15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области, — уточнили в ведомстве.

Ранее оперативный штаб Белгорода призвал местных жителей не верить распространившейся в Сети информации о том, что на территории региона будет введен комендантский час. В оперштабе подобные сообщения назвали фейком. Жителям области посоветовали доверять информации только из официальных источников и не реагировать на провокации.

31 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке ВСУ на Белгород и Белгородский район с воздуха. По его словам, из-за действий противника начался пожар в одном из домов, горожанка получила ожог руки второй степени. Ей оказали помощь врачи скорой помощи.