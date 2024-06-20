ПВО уничтожила дрон ВСУ над российским регионом Богомаз: дрон ВСУ был сбит над территорией Унечского района Брянской области

Фото: МО Украины

Российская противовоздушная оборона (ПВО) уничтожила беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Унечского района, заявил в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, разрушений и пострадавших в результате инцидента нет. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Унечского района силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте, — следует из сообщения.

Ранее стало известно, что после подрыва на мине в Шебекино Белгородской области пострадали трое бойцов самообороны и один сотрудник телеканала «Россия 24». Одного мужчину с ранениями конечностей доставили в больницу № 2 города Белгорода. Двое бойцов будут проходить лечение амбулаторно. Позже губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что число пострадавших возросло до пяти. В центральную районную больницу города самостоятельно обратился мужчина с признаками контузии.

До этого в пресс-службе Минобороны России объявили, что системы противовоздушной обороны предотвратили массированную атаку беспилотников ВСУ на Белгородскую область. По данным ведомства, в небе над регионом было сбито пять дронов.