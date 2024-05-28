ПВО уничтожила авиационную бомбу ВСУ над российским регионом Минобороны: над Белгородской областью сбиты бомба Hammer и снаряд «Ольха» ВСУ

Фото: МО РФ

Средства противовоздушной обороны уничтожили управляемую авиационную бомбу Hammer и реактивный снаряд РСЗО «Ольха» Вооруженных сил Украины над Белгородской областью, информировала пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, атаку пресекли около 20:00 мск.

Около 20:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением управляемой авиационной бомбы Hammer французского производства и реактивной системы залпового огня «Ольха» по объектам на территории Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали дронами село Муром и поселок Совхозный. Пострадавших, по его данным, не было. В обоих населенных пунктах в результате сброса взрывного устройства пострадали по одному частному жилому дому. В них были выбиты стекла и посечены фасады.

До этого обломки сбитого российскими средствами противовоздушной обороны беспилотника упали на частный дом в микрорайоне Кучино в подмосковной Балашихе. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, никто из местных жителей в результате инцидента не пострадал, все успели эвакуироваться.