ПВО сбила украинский беспилотник над российским регионом Минобороны РФ: украинский БПЛА уничтожен над Белгородской областью

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Зенитно ракетный комплекс «Панцирь-С1»

Средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что БПЛА был сбит 29 февраля около 17:40 по московскому времени.

Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — сообщили в Минобороны.

В ночь на 29 февраля российские системы ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью. Это был БПЛА самолетного типа, целью которого была попытка совершить теракт в регионе.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ сбили три самолета ВСУ на Запорожском направлении. Они были поражены из зенитно-ракетного комплекса С-300 в связке с ЗРК «Бук-М2». Кроме того, комплексы противовоздушной обороны сбили снаряды, выпущенные из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.