ПВО сработала в Белгородской области Гладков: ПВО сбила БПЛА над селом Новая Деревня

Фото: МО РФ

Система ПВО сработала в Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, над селом Новая Деревня был сбит беспилотник.

Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа над селом Новая Деревня. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — написал Гладков.

Утром в том же районе на окраине села Щетиновка с БПЛА было сброшено взрывное устройство, сообщал губернатор. По его словам, обошлось без пострадавших, но были повреждения на линиях электропередачи, в результате этого села Щетиновка и Чайка временно остались без света.

Также 2 марта село Новая Таволжанка в Шебекинском округе попало под минометный обстрел ВСУ, заявлял Гладков. По его информации, люди не пострадали, но были повреждены шесть частных домов и две машины.

Кроме того, 2 марта украинские войска обстреляли село Богун-Городок в Борисовском районе Белгородской области. Глава региона рассказал, что пострадавших и в этом случае удалось избежать, однако были повреждены линии газоснабжения. Гладков пообещал, что к восстановительным работам приступят после согласования с Минобороны.