ПВО сбила два украинских дрона в Белгородской области Минобороны сообщило о двух сбитых беспилотниках ВСУ в Белгородской области

Фото: МО РФ

Над территорией Белгородской области российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника, сообщает Минобороны РФ. Как отмечается, дроны были самолетного типа. Атака пресечена около 11:00 мск.

Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны сообщало, что минувшей ночью российские силы ПВО перехватили 58 БПЛА в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской и Рязанской областями. Только над Белгородской областью было сбито 11 БПЛА.

Утром 13 марта в российском военном ведомстве рассказали еще о семи дронах, которые пытались атаковать Белгородскую и Воронежскую области. Атака пресечена 09:30.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром 13 марта также оповестил об атаке украинского БПЛА на Белгородский район. Он сообщил, что дрон сбросил четыре взрывных устройства, без света остались семь населенных пунктов. За несколько часов до этого стало известно о нападении беспилотника на движущийся автомобиль в селе Новом Волоконовского района Белгородской области. Тогда никто не пострадал.

Военэксперт Александр Перенджиев предположил в разговоре с NEWS.ru, что в массовых атаках БПЛА по территории России участвуют Финляндия и США. Он не исключил, что они обеспечивают наведение дронов через спутниковые системы, а Хельсинки запускает часть БПЛА в сторону Ленинградской области.