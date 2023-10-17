ПВО сбила беспилотник в Белгородской области Гладков: ПВО сбила БПЛА самолетного типа в Белгородском районе

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Система ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Белгородском районе одноименной области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.

В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. <...> По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — написал Гладков.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ. Он был обнаружен морской авиацией Черноморского флота.

До этого военное ведомство сообщило, что авиация Воздушно-космических сил России ударила по позициям ВСУ на Донецком направлении в зоне специальной военной операции на Украине. Штурмовики Су-25 уничтожили бронированную технику и замаскированные полевые позиции украинской армии.

Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники сообщил, что украинские военные обстреляли из танков Брянскую область. Отмечается, что в результате нападения никто не пострадал, разрушений нет. Минобороны России и местные власти не комментировали эту информацию. Нападение произошло 17 октября около 13:00 в селе Гудовка Погарского района Брянской области, всего украинские танкисты выпустили по населенному пункту три снаряда калибра 125 мм.