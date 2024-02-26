Два беспилотника сбиты над российским регионом Гладков: в Белгородской области система ПВО сбила два беспилотника

Фото: МО РФ

В Белгородском районе сработала система ПВО, заявил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, при подлете к городу сбит беспилотник самолетного типа. Минобороны не комментировало эту информацию.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — уточнил он.

Кроме того, белгородская система ПВО сбила еще один летательный аппарат в Старооскольском городском округе над селом Казачок. Предварительно, никто не пострадал.

Ранее Гладков сообщал, что Вооруженные силы Украины атаковали село Колотиловка с помощью дронов-камикадзе. По его словам, никто не пострадал. На месте работают оперативные службы.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что украинские военные обстреляли территорию поселка Белая Березка Трубчевского района. По его словам, пострадавших нет, частично пострадало остекление административного здания.

В свою очередь губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что украинские военные обстреляли село Попово-Лежачи Глушковского района. По его словам, по предварительным данным, никто не пострадал, повреждений нет. Глава региона добавил, что еще один украинский беспилотный летательный аппарат упал в огороде в селе Троицком.