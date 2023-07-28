ПВО сбила вторую ракету в Ростовской области Голубев: системы ПВО сбили вторую ракету в Ростовской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Системы ПВО сбили ракету в Азовском районе Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале. Он уточнил, что последствия произошедшего уточняются.

Зафиксировано поражение системами ПВО второй ракеты — на этот раз в Азовском районе. Последствия уточняются, — написал Голубев.

Мэр города Азова Владимир Ращупкин написал в своем Telegram-канале, что происшествий не зафиксировано. Похожий на взрыв звук, который слышали жители, раздался за пределами города, отметил он.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ нанесли удар по жилой инфраструктуре Таганрога переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса С-200. Снаряд был перехвачен в воздухе российскими средствами ПВО. В результате удара есть пострадавшие среди мирных жителей, несколько городских зданий получили повреждения, добавили в ведомстве.

До этого Голубев заявил, что в результате взрыва, прогремевшего в центре Таганрога, госпитализированы девять человек. На месте происшествия продолжают работу экстренные службы. Для ликвидации последствий обстрела привлечены 60 спасателей и 17 единиц специальной техники.

Эпицентр взрыва пришелся на Таганрогский художественный музей. Повреждения получили здание, близстоящие гаражи и хозяйственные постройки. В многоквартирном доме по соседству выбиты окна и рамы на третьем этаже.

ТАСС сообщает со ссылкой на УГИБДД ГУ МВД Ростовской области, что в центре Таганрога было перекрыто движение транспорта по нескольким улицам после взрыва.