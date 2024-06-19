ПВО сбила украинский беспилотник над российским регионом Средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Фото: МО РФ

Российские средства ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. Отмечается, что это был БПЛА самолетного типа.

Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Вооруженные силы Украины ранее атаковали город Шебекино, село Вязовое в Краснояружском районе и село Дроновка в Грайворонском городском округе Белгородской области с помощью беспилотных летательных аппаратов. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что никто из мирных жителей не пострадал. Однако в результате прилета БПЛА на одном из предприятий в Шебекино взрыв посек кабину грузового автомобиля. В Вязовом выбило окна в одном из домов, а в Дроновке удар повредил один автомобиль.

Также Гладков сообщил об аварийном отключении электроэнергии в населенных пунктах Устинка, Ясные Зори, Бочковка, Нечаевка и Лозовое. Восстановительные работы должны были начаться после консультаций с Минобороны России.

До этого средства противовоздушной обороны сбили в небе над Белгородской областью один украинский беспилотник. Согласно сведениям Минобороны России, это был БПЛА самолетного типа.