ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью Старовойт: беспилотник ВСУ сбит над Обоянским районом в Курской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит силами противовоздушной обороны над Обоянским районом, написал в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Над Обоянским районом сбит украинский БПЛА самолетного типа. Спасибо бойцам ПВО! — передал глава области.

Ранее в пресс-службе МО РФ сообщили, что украинские вооруженные силы снова ударили по территории Белгородской области беспилотным летательным аппаратом. Дежурные средства противовоздушной обороны сбили один дрон самолетного типа 1 мая около 15:30 по московскому времени.

Недавно глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали регион дронами-камикадзе. Один из вражеских беспилотников влетел в торговую точку, другой повредил кровлю хозпостройки частного дома. По словам губернатора, в обоих случаях обошлось без пострадавших.

До этого Минобороны России сообщило об отражении атаки шести украинских беспилотников в ночь на 1 мая. Три дрона были сбиты средствами противовоздушной обороны в небе над Воронежской областью и еще по одному — над Рязанской, Белгородской и Курской областями.