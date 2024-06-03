ПВО сбила несколько воздушных целей над российским регионом Гладков: ПВО отразила воздушную атаку ВСУ на Белгородскую область

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская противовоздушная оборона сбила несколько воздушных целей, выпущенных Вооруженными силами Украины над Белгородом и Белгородским районом, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Предварительно, пострадавших в результате инцидента нет, уточнил он.

В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Новосадовый пробита кровля и потолок в частном жилом домовладении. В селе Шишино пробиты кровли гаража и частного жилого дома, — добавил глава области.

В селе Ясные Зори после обстрела на территории частного домовладения посечен забор, рассказал Гладков. На местах происшествия работают оперативные службы.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ объявила, что ПВО уничтожила шесть реактивных снарядов РСЗО «Ольха» Вооруженных сил Украины над Белгородской областью. Атаку пресекли около 21:10 мск, констатировали в оборонном ведомстве.

До этого сообщалось, что украинские военные ударили по центру города Шебекино в Белгородской области из РСЗО. Согласно обнародованной информации, в результате пострадали 11 человек, в том числе три ребенка. Также осколочные ранения получили пять мужчин и три женщины. Всех пострадавших доставили в больницы Белгорода.