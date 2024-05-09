ПВО сбила два беспилотника ВСУ над российским регионом Минобороны РФ: два украинских БПЛА были уничтожены над Белгородской областью

Фото: МО Украины

Российская противовоздушная оборона сбила два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, атака была пресечена с 20:30 до 21:40 мск.

С 20:30 до 21:40 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

В ночь на 9 мая украинские беспилотники совершили попытку атаки на гражданский объект — нефтебазу в селе Юровка под Анапой. Как сообщил оперативный штаб Кубани, на место происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы. По обнародованной информации, пострадавших зафиксировано не было. Около шести БПЛА были подавлены, однако несколько упали на территории нефтебазы.

До этого дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили пять дронов Вооруженных сил Украины над территорией Белгородской области, информировала пресс-служба Министерства обороны РФ. Украинская армия пыталась совершить атаку на российские объекты с применением беспилотника самолетного типа, констатировали в оборонном ведомстве.