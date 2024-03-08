ПВО сбила два беспилотника в Белгородской области Гладков сообщил о двух сбитых БПЛА в Белгородском районе

Фото: МО РФ

В Белгородской области системой ПВО сбито два беспилотника, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, дроны были перехвачены в Белгородском районе. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет. По его словам, информация о последствиях на земле уточняется.

В Белгородском районе системой ПВО сбито два БПЛА самолетного типа в районе сел Беломестное и Болдыревка, — написал Гладков.

Утром 8 марта в Белгороде и Белгородском районе сработали сирены ракетной опасности, сообщал Гладков. Он призвал людей, находящихся дома, не подходить к окнам, а тех, кто на улице, — спуститься в укрытие или другое безопасное место. Также угроза ракетной опасности была объявлена в Железногорске Курской области, сообщал глава региона Роман Старовойт.

7 марта Telegram-канал Mash сообщал, что в Белгородскую область попыталась прорваться украинская диверсионно-разведывательная групп. По данным канала, это случилось в районе села Козинка, где украинские диверсанты, предположительно, напали на российских саперов. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.