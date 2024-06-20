ПВО сбила четыре ракеты ВСУ над Запорожьем Власти: в небе над Мелитополем сбиты четыре украинские ракеты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Система ПВО сбила четыре украинские ракеты в небе над Мелитополем, сообщила пресс-служба администрации города. Там уточнили, что попытки атаковать населенный пункт были зафиксированы около 22:00 мск, сейчас городу ничего не угрожает.

Всего система ПВО Вооруженных сил России сбила четыре ракеты в небе над Мелитополем. Сохраняйте спокойствие, городу ничего не угрожает, — отметили власти города.

Ранее в Минобороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны уничтожили 15 беспилотников ВСУ над регионами России в течение ночи. Наибольшее число ликвидированных украинских дронов приходится на Адыгею — там сбили шесть БПЛА. По три летательных аппарата уничтожено в Брянской области и Краснодарском крае, по одному — над территорией Ростовской, Белгородской и Орловской областей.

Кроме того, украинский октокоптер атаковал дом в поселке Теткино в Курской области. Согласно данным врио главы региона Алексея Смирнова, в результате удара никто не пострадал, загорелась хозяйственная постройка. Он уточнил, что пожар в хозяйственных постройках потушили спасатели и участники добровольной пожарной дружины. Смирнов поблагодарил их за мужество и самоотверженность.