ПВО сбила дрон в Белгородской области Гладков: у города Шебекино Белгородской области ПВО сбила воздушную цель

Фото: t.me/vvgladkov

Система ПВО сбила воздушную цель у города Шебекино Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших, по предварительным данным, нет.

В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО — сбита воздушная цель на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет, — написал Гладков.

Он отметил, что в результате падения обломков была пробита кровля гаража частного домовладения, также был поврежден легковой автомобиль.

Ранее Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области. В результате атаки двое жителей поселения получили осколочные ранения, их в срочном порядке госпитализировали. О разрушениях глава Белгородской области не рассказал.

13 августа в многоквартирный жилой дом в Белгороде врезался беспилотник. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, после взрыва со здания обвалилась часть плитки вентилируемого фасада на уровне с седьмого по 13-й этаж. Также у дома оказались выбиты окна и повреждены кондиционеры. Кроме того, повреждения получили 15 автомобилей, располагавшихся рядом с местом взрыва. ЧП произошло на улице Есенина, дом 9, корпус 1. Гладков пообещал, что власти помогут жильцам дома с восстановлением жилья.