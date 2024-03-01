ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью Минобороны РФ: украинский БПЛА сбит средствами ПВО над Белгородской областью

Фото: МО РФ

Украинский беспилотник уничтожили в небе над Белгородской областью, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, БПЛА сбили около 12:00 мск.

Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — сообщило Минобороны.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что украинские военные при помощи беспилотников в ночь на 1 марта пытались атаковать градообразующий завод имени Свердлова в Дзержинске, который входит в состав военно-промышленного комплекса РФ.

Мэр Дзержинска Иван Носков ранее сообщал, что Вооруженные силы Украины попытались атаковать промзону города, однако все беспилотники противника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

В Минобороны сообщили, что ПВО в ночь на 1 марта нейтрализовали четыре беспилотника. Один из них был сбит над Белгородской областью, еще три — над Нижегородской.