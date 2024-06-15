Стало известно о перехвате десятков дронов ВСУ и снарядов HIMARS Минобороны: ПВО за сутки сбила 54 беспилотника ВСУ и десять снарядов HIMARS

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зенитный пушечно-ракетный комплекс (ЗПРК) 2С6М1 «Тунгуска-М1»

Российские системы ПВО в течение прошедших суток сбили 54 украинских беспилотника, четыре авиабомбы Hammer и десять снарядов HIMARS, сообщили в Минобороны России. Кроме того, ВС РФ поразили скопления живой силы и военной техники противника в 106 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 54 беспилотных летательных аппарата, четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, а также десять реактивных снарядов HIMARS производства США, — сказали в министерстве.

По данным Минобороны, с начала проведения СВО ликвидировали 613 самолетов, 276 вертолетов, 25 845 беспилотников, 529 зенитных ракетных комплексов, 16 340 танков и другие боевые бронированные машины.

Ранее российские средства противовоздушной обороны пресекли очередную атаку украинского беспилотника самолетного типа на Белгородскую область. По данным ведомства, дрон был сбит около 10:10 мск.

Также губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что около четырех утра 15 июня силами противовоздушной обороны было сбито несколько беспилотников. По его данным, цели были уничтожены в районе Каменска-Шахтинского. Губернатор уточнил, что пострадавших нет.