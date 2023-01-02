ПВО России сбила разведывательный беспилотник ВСУ под Бердянском

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны (ПВО) России во время работы по целям противника в небе

Российская система ПВО сбила украинский разведывательный беспилотный летательный аппарат под Бердянском в Запорожской области, сообщила администрация города в Telegram-канале. Жертв и разрушений нет.

Сегодня в районе 13:40 расчетом ПВО ВС РФ в 35 км севернее города был замечен и уничтожен разведывательный БЛА кустарного производства, — говорится в сообщении.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские военные обстреляли населенный пункт Васильевка Запорожской области в ночь на 1 января. Он подчеркнул, что удар по жилым домам был нанесен из реактивных систем залпового огня HIMARS. Пострадавших нет.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что утром 2 января украинский беспилотный летательный аппарат атаковал Климовский район. По его словам, в результате атаки поврежден объект энергоснабжения. Пострадавших нет. Позднее пожар был локализован.