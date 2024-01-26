ПВО пресекла попытку воздушной атаки на Белгородскую область Минобороны: ПВО уничтожила украинский БПЛА в небе над Белгородской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские системы противовоздушной обороны пресекли попытку атаки украинского беспилотного летательного аппарата на Белгородскую область, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. Инцидент произошел 26 января в дневное время.

Сегодня днем пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — заявили в оборонном ведомстве.

Накануне вечером Вооруженные силы Украины также предприняли попытку атаки на Белгородскую область, сообщала пресс-служба Минобороны РФ. По данным МО, дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили два реактивных снаряда, выпущенных из РСЗО «Вампир».

Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял о гибели мирной жительницы в результате атаки со стороны украинской армии. По его словам, ВСУ сбросили взрывное устройство с дрона в хуторе Лозовая Рудка. Губернатор указал, что оператор БПЛА целенаправленно выбрал жертвой беззащитную местную жительницу.

Также ранее стало известно, что в Белгородской области украинский дрон-камикадзе сбросил боеприпас в селе Колотиловка Краснояружского района. Повреждения получил объект инфраструктуры. Помимо этого, украинский беспилотник упал и сдетонировал на окраине села Новостроевка-Вторая. В результате взрыва дрона была повреждена линия газоснабжения, из местных жителей никто не пострадал.