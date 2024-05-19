ПВО пресекла атаку беспилотника ВСУ на российский регион Минобороны РФ: украинский беспилотник уничтожили над Белгородской областью

Фото: МО Украины

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью, передала пресс-служба Минобороны РФ. Согласно данным ведомства, атака произошла около 22:00 мск.

Около 22:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны России сообщило об атаке украинских войск сразу на несколько регионов страны в ночь с 18 на 19 мая. Средства противовоздушной обороны сбили девять оперативно-тактических ракет ATACMS и один беспилотник над Крымом. Еще три дрона нейтрализовали над Белгородской областью и 57 — над Краснодарским краем.

Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупреждал об атаке украинского беспилотника на регион. В результате удара загорелся храм Сергея Радонежского, возведенный в 1846 году. Огонь охватил кровлю, тушением возгорания занимались пожарные расчеты. При атаке два мирных жителя получили осколочные ранения.